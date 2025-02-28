Лариса Казакова стала лауреатом просветительской премии «Знание» Общество

Пенза, 28 февраля 2025. PenzaNews. Директор пензенского колледжа транспортных технологий, председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова стала лауреатом просветительской премии «Знание».

Фото: кадр из видеотрансляции церемонии вручения награды «Знание.Премия»

Торжественная церемония вручения награды «Знание.Премия» состоялась в национальном центре «Россия» в Москве в минувший четверг, 27 февраля.

В ходе мероприятия были названы имена 31 лауреата в 21 номинации. Всего на соискание премии было подано 19 тыс. 523 заявки из 89 регионов России и 56 стран.

Лариса Казакова признана просветителем года по итогам народного голосования.

Награду в виде куба из прозрачного разноцветного стекла ей вручил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Как отмечает пресс-служба правительства Пензенской области, благодаря проектам, реализуемым под руководством Ларисы Казаковой, колледж транспортных технологий стал центром патриотического воспитания молодежи.

Созданы «Класс Героя» и школа юных экскурсоводов, проведены десятки экскурсий в России и Белоруссии. За последний год просветительские мероприятия при участии Ларисы Казаковой охватили более 100 тыс. молодых людей.

В 2023 году в колледже был открыт музей специальной военной операции. На его площадях проходят выставки, встречи студентов с ветеранами и участниками СВО. Музей регулярно пополняется новыми экспонатами.

Лариса Казакова развивает формат передвижных музеев. Она руководила созданием уникальных выставок-экскурсий «Пенза — Брест» и «Пенза — фронту».

Также Лариса Казакова активно вовлечена в поисковую деятельность. В январе 2007 года она создала отряд «Поиск-вездеход», а в 2020-м открыла интерактивный музей находок поисковых отрядов «Свидетели бессмертного подвига».

С получением награды «Знание.Премия» Ларису Казакову поздравил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Лариса Владимировна первая, кто представил наш регион в просветительской премии. Поздравляю с абсолютно заслуженной наградой! Пусть этот результат вдохновит на новые идеи в воспитании нашей молодежи», — написал глава региона в своем Telegram-канале.