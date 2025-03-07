Мельниченко доложил Хуснуллину о ходе реализации в Пензенской области нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Общество

Пенза, 7 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в режиме видеоконференцсвязи доложил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое состоялось под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина, о ходе реализации в регионе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Pnzreg.ru

«В режиме ВКС доложил заместителю председателя правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, как в Пензенской области идет реализация нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из федерального бюджета направлено 3,8 млрд. рублей, в общей сложности предусмотрено более 6 млрд. рублей. В этом году в рамках нацпроекта нам предстоит начать строительство двух школ на 550 и 1,1 тыс. мест, модернизировать 52 объекта коммунальной инфраструктуры, благоустроить 50 общественных территорий, отремонтировать 58 км дорог, более 430 погонных метров мостов, завершить реконструкцию моста в Лунинском районе и продолжить строительные работы на путепроводе в Пензе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувший четверг, 6 марта.

Он отметил, что Марат Хуснуллин положительно оценил системность работы в регионе, поставив Пензенскую область в пример другим субъектам РФ.

«Регион ежегодно в «зеленой зоне» по реализации инфраструктурных проектов. Продолжаем упорно работать, чтобы в срок выполнить все взятые на себя обязательства», — подчеркнул губернатор.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина №309 от 7 мая 2024 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Цель нацпроекта — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.

В рамках национального проекта предусмотрена реализация 12 федеральных проектов.