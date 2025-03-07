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В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню

18:03 | 07.03.2025 | Общество

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Пенза, 7 марта 2025. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, состоялось в киноконцертном зале «Пенза».

В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню

Фото: Pnzreg.ru

На него были приглашены жены и матери участников специальной военной операции, в том числе Героев России, представительницы пензенской региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать» и советов ветеранов.

Обращаясь к присутствующим, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что женщины, оберегающие домашний очаг, — пример мужества, терпения и безграничной духовной силы.

«Восьмое марта — это праздник жизни, поскольку в начале каждой новой жизни стоит женщина. Женщина — это мать, супруга, любимая. Ради вас мы, мужчины, совершаем подвиги, пишем стихи и песни, ради вас живем. Пусть это чувство весны, любви и праздника надолго сохранится в вашей душе», — сказал глава региона.

«Хочу пожелать вам огромнейших семейных перспектив. Чтобы ваш дом был наполнен счастьем, чтобы появлялись дети и внуки, чтобы вы расцветали от внимания близких и дорогих людей. С наступающим праздником!» — добавил он.

Фото: Pnzreg.ru

Подарком для женщин стал концерт пензенских творческих коллективов, сообщает пресс-служба облправительства.

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