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Олег Мельниченко посетил выставку «Своих не бросаем» в краеведческом музее и передал новые экспонаты

20:05 | 21.03.2025 | Общество

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Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко посетил выставку «Своих не бросаем» в пензенском краеведческом музее, посвященную участникам специальной военной операции, и передал новые экспонаты.

Олег Мельниченко посетил выставку «Своих не бросаем» в краеведческом музее и передал новые экспонаты

Фото: Pnzreg.ru

«Посетил выставку «Своих не бросаем» в пензенском краеведческом музее, посвященную участникам СВО. Ее гостями также стали ветераны боевых действий, с которыми я с огромным удовольствием пообщался. Бойцы прошли, как в поговорке, огонь и воду, остались медные трубы — испытание властью. Обсудили недавно стартовавший региональный проект «Герои Пензенского края», который дает участникам СВО возможность пройти спецподготовку для включения в кадровый резерв и дальнейшей работы на руководящих должностях. Президент назвал наших военнослужащих новой элитой России. Во власти нужны решительные и ответственные люди, преданные Родине», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 21 марта.

«Вручил сотрудникам музея экспонаты, которые передали наши коллеги во время моей недавней рабочей командировки. Теперь выставку дополнят сувенир с изображением территорий Запорожской области и наших подшефных районов — Токмакского и Пологовского, книга о Новороссии, макет Каранского карьера, где пензенская компания «Мостовик» восстановила производство стройматериалов. А еще металлическая роза из Донецка как символ стойкости жителей города и их веры в скорое возвращение мирной жизни», — добавил Олег Мельниченко.


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