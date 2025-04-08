В Пензенской области прокуратура добилась признания недействительным договора аренды земельного участка сельхозназначения площадью более 210 га Общество

Пенза, 8 апреля 2025. PenzaNews. Прокуратура через суд добилась признания недействительным договора аренды земельного участка сельхозназначения площадью более 210 га, заключенного между администрацией Малосердобинского района Пензенской области и гражданином, который был зарегистрирован в качестве главы КФХ и впоследствии передал предоставленные по договору права и обязанности другому хозяйствующему субъекту.

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«Установлено, что в 2022 году между администрацией района и гражданином заключен договор аренды земельного участка площадью более 210 га с видом разрешенного использования «Сенокошение». Однако заявитель был зарегистрирован в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере выращивания зерновых культур. Вопреки требованиям законодательства конкурсные процедуры по предоставлению ему земли не проводились. Впоследствии он передал предоставленные по договору аренды права и обязанности другому хозяйствующему субъекту. С целью устранения выявленных нарушений прокуратура региона обратилась в арбитражный суд с иском о признании договора аренды недействительным (ничтожным) и применении последствий недействительности сделки», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что заявленные требования суд удовлетворил.

«Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения», — отмечается в тексте.