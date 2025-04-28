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Олег Мельниченко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

09:05 | 28.04.2025 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот день особо отмечается в нашей стране с 2020 года в знак уважения к мужеству и героизму работников скорой, которые рисковали своими жизнями ради спасения людей во время пандемии коронавирусной инфекции», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в этом году службе скорой медицинской помощи в Пензенской области исполняется 99 лет.

«Почти вековая история включает золотые страницы, наполненные примерами высочайшего профессионализма, самоотверженности и решимости медицинских работников. В наши дни в медицинской службе трудятся более 2 тыс. человек. Врачи, фельдшеры, диспетчеры, водители продолжают выполнять свой профессиональный долг, находясь на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье наших граждан», — отметил губернатор.

«Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира, семейного и дружеского тепла, всего самого доброго!» — пожелал Олег Мельниченко.


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