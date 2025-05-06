В Пензе с 7 по 9 мая временно изменят схему организации дорожного движения Общество

Пенза, 6 мая 2025. PenzaNews. Схема организации дорожного движения будет временно изменена в Пензе в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Как сообщается на сайте администрации Пензы, с 19.00 до 21.00 7 мая в связи с репетицией праздничного парада, а также с 6.00 до 12.30 9 мая (кроме общественного транспорта до 8.00) ограничат проезд от монумента воинской и трудовой славы пензенцев до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта, по улице Коммунистической (от улицы Карпинского до улицы Дзержинского), по улице Луначарского (от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы), по проспекту Победы (от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева), по улице Ленина (от проспекта Победы до Гагаринского путепровода).

С 22.00 8 мая до 23.00 9 мая будет ограничен проезд по улице Пушкина (от улицы Володарского до улицы Московской).

С 8.00 до 23.30 9 мая (за исключением общественного транспорта) ограничат движение по улице Славы (от улицы Кирова до улицы Урицкого), по улице Урицкого (от улицы Максима Горького до улицы Бакунина), с 20.00 до 23.00 — по улице Кирова (от улицы Максима Горького до улицы Бакунина), по улице Злобина (на участке от улицы Сердобской напротив дома №2 до улицы Бакунина напротив дома №4, начало Бакунинского моста), с начала съезда с моста имени В.П. Капашина на улице Ерик до улицы Сердобской.

Автотранспортным средствам запретят стоянку с 20.00 8 мая до 12.30 9 мая от монумента воинской и трудовой славы пензенцев до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта, по улице Коммунистической (от улицы Карпинского до улицы Дзержинского), на проспекте Победы (от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева).

С 22.00 8 мая до 23.00 9 мая стоянка будет запрещена на улице Пушкина (от улице Володарского до улицы Московской).

Остановку и стоянку ограничат с 22.00 8 мая до 23.00 9 мая на улице Славы, на улице Урицкого (от улицы Максима Горького до улицы Бакунина).

Дорожный знак «Остановка запрещена» прекратит действие с 22.00 8 мая до 23.00 9 мая на улице Урицкого в районе пересечения с улицей Славы.