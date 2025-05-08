В Пензе в преддверии 80-летия Великой Победы прошло торжественное мероприятие «Ваш подвиг будем помнить вечно!» Общество

Пенза, 8 мая 2025. PenzaNews. Торжественное мероприятие «Ваш подвиг будем помнить вечно!», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую среду, 7 мая.

Фото: Pnzreg.ru

На него были приглашены ветераны войны и труженики тыла, участники СВО и члены их семей, Герои России и Социалистического труда, почетные граждане Пензы, представители общественных организаций, волонтеры, кадеты и юнармейцы.

Перед началом мероприятия на Юбилейной площади состоялся плац-парад курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Под звуки военного оркестра они продемонстрировали строевую выучку.

Фото: Pnzreg.ru

В фойе киноконцертного зала работали тематические выставки, в их числе — «А мы из Пензы и Пензенской области! Герои-земляки на пути к Победе», «Эти письма эпохи войны, как солдаты когда-то сражались...», «За счастье Родины любимой!» и другие.

Студенты художественного училища организовали живые инсталляции.

Гостей праздничного вечера с наступающим Днем Победы поздравил губернатор Олег Мельниченко.

Он напомнил о вкладе, который внесли жители Пензенской области в общую Победу.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 312 тыс. пензенцев — почти каждый восьмой житель региона. На территорию области было эвакуировано 65 заводов и фабрик. Рабочие и инженеры трудились над выпуском продукции для фронта, а сельские труженики делали все, чтобы накормить страну. Пензенская область приняла 124 тыс. эвакуированных граждан, через госпитали прошли 200 тыс. раненых.

Губернатор подчеркнул, что пензенцы отдавали все силы, приближая Победу на фронте и в тылу, как и сейчас это делают наследники победителей, борясь с неонацизмом.

Фото: Pnzreg.ru

«Дорогие земляки! В преддверии великого праздника — Дня Победы — желаю всем здоровья, семейного счастья, согласия, душевного покоя и уверенности в победе, которая будет нами одержана. Как говорили в годы Великой Отечественной войны, враг будет разбит, победа будет за нами. С Днем Победы!» — сказал Олег Мельниченко.

Творческим подарком для гостей праздничного мероприятия стали выступления пензенских артистов, коллективов из Белгородской области, а также из Могилевской области Белоруссии, сообщает пресс-служба облправительства.