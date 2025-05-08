«Ласточки Победы» продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы Общество

Пенза, 8 мая 2025. PenzaNews. Концертная бригада «Ласточки Победы» поздравила с наступающим 80-летием Победы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Первомайском и Железнодорожном районах Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

«В Пензе продолжается марафон поздравлений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в рамках проекта «Ласточки Победы». [...] В Первомайском районе с наступающей юбилейной датой поздравили Эльвиру Алексеевну Королеву, Веру Николаевну Сорокину, Елену Андреевну Крюкову, Евдокию Алексеевну Полякову и Владимира Сергеевича Панина. В Железнодорожном районе — Антонину Мефодьевну Дудорову, Василису Ильиничну Давыдову и Евгению Михайловну Клычеву», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы в четверг, 8 мая.

В нем уточняется, что в мероприятиях приняли участие представители центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, центра русской хоровой и вокальной культуры, курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, а также сотрудники прокуратуры и следственного отдела по Первомайскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области.

Артисты исполнили для ветеранов стихи и песни военных лет, официальные лица поблагодарили их за боевые подвиги и многолетний труд.

Проект «Ласточки Победы» организован управлением культуры города Пензы. Концертные бригады приезжают по месту жительства ветеранов, чтобы выступить с творческой программой прямо под их окнами.