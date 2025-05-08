В Пензенской области создан совет при губернаторе по развитию информационного общества Общество

Пенза, 8 мая 2025. PenzaNews. Совет при губернаторе Пензенской области по развитию информационного общества создан распоряжением, которое подписал глава региона Олег Мельниченко.

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Согласно тексту документа, в состав совета включены 18 человек.

Возглавил его губернатор Олег Мельниченко. Заместителем председателя совета стал вице-губернатор Сергей Федотов, секретарем — министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.

Также в состав совета вошли проректор по цифровизации ПГУ Александр Антонов, директор филиала «Т2 Мобайл» Александр Атякшев, директор реготделения «МегаФона» Сергей Гречко, руководитель обособленного подразделения компании «ИнфоТеКс» Михаил Грунтович, президент ассоциации разработчиков программного обеспечения «Секон» Олег Звонов, управлений пензенским отделением АО «Банк Дом.РФ» Андрей Малышев, директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, управляющий отделением Сбербанка Артем Пастухов и его заместитель Оксана Шурдак, генеральный директор НПФ «Круг» Олег Прокопов, директор филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, директор отделения «ВымпелКома» Антон Тайдонов, директор департамента информационных технологий производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко Светлана Черниковская, директор IT-колледжа Наталья Чистякова и научный директор научно-исследовательского электротехнического института Алексей Юнин.

Совет при губернаторе Пензенской области по развитию информационного общества является совещательным органом, образованным для рассмотрения организационных вопросов развития экосистем цифровой экономики, повышения уровня использования информационных технологий и связи в целях формирования в Пензенской области информационного общества.

Заседания совета будут проводиться по мере необходимости. Решения, принятые на них, будут носить рекомендательный характер.