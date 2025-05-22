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Пензенская область вошла в число регионов с наибольшим потреблением алкогольной продукции на душу населения

10:01 | 22.05.2025 | Общество

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Пенза, 22 мая 2025. PenzaNews. Пензенская область вошла в число регионов России с наибольшим потреблением алкогольной продукции на душу населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

Пензенская область вошла в число регионов с наибольшим потреблением алкогольной продукции на душу населения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Регионы с наибольшим потреблением алкогольной продукции на душу населения в марте 2025 года: Ненецкий автономный округ (18,55 литра), Еврейская автономная область (14,56 литра), Кировская область (14,28 литра), Республика Карелия (13,49 литра), Пензенская область (13,11 литра)», — цитирует агентство сообщение ЦНИИОИЗ Минздрава РФ.

Отмечается, что в число регионов с наименьшим потреблением алкогольной продукции на душу населения в марте текущего года вошли Чечня (0,13 литра), Ингушетия (0,63 литра), Дагестан (0,81 литра), Карачаево-Черкесия (2,63 литра) и Кабардино-Балкария (2,84 литра).


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