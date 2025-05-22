В Башмаковском районе прокуратура помогла женщине-инвалиду получить дорогостоящее лекарство Общество

Пенза, 22 мая 2025. PenzaNews. Женщина-инвалид, проживающая в Башмаковском районе Пензенской области, обеспечена дорогостоящим лекарственным препаратом после вмешательства прокуратуры.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Башмаковского района по обращению местной жительницы провела проверку исполнения законодательства о лекарственном обеспечении. Установлено, что женщина страдает тяжелым хроническим заболеванием, является инвалидом и нуждается в постоянном использовании жизненно необходимых лекарств. Лечащим врачом ей назначено применение астматического препарата стоимостью более 70 тыс. рублей за упаковку, который она вправе получать бесплатно. Однако пенсионерка необходимым лекарством обеспечена не была», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что главврачу учреждения здравоохранения было внесено представление.

«После вмешательства надзорного ведомства женщина получила необходимый лекарственный препарат. Ее дальнейшее лекарственное обеспечение находится на контроле прокуратуры», — сказано в тексте.