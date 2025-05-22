Суд в Нижнеломовском районе по требованию прокуратуры лишил водительских прав мужчину, страдающего алкоголизмом Общество

Пенза, 22 мая 2025. PenzaNews. Суд в Нижнеломовском районе Пензенской области удовлетворил иск прокурора о лишении водительских прав местного жителя, страдающего алкоголизмом.

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«Установлено, что 59-летний житель Нижнеломовского района страдает заболеванием, вызванным употреблением алкоголя, при котором управление транспортными средствами запрещено по медицинским показаниям. Несмотря на наличие противопоказаний, он имеет действующее водительское удостоверение категории «В», «В1 (AS)», «М». С целью устранения нарушений закона прокурор направил в суд административное исковое заявление, в котором потребовал прекратить действие права на управление транспортными средствами гражданина. Требования надзорного ведомства суд удовлетворил», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что после вступления решения суда в законную силу мужчина обязан сдать водительское удостоверение в органы, выдавшие его.

«Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры», — отмечается в тексте.