На заседании правительства Пензенской области обсудили реализацию программы комплексного развития сельских территорий Общество

Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Реализация программы комплексного развития сельских территорий стала главной темой заседания правительства Пензенской области, которое губернатор Олег Мельниченко провел в режиме видеоконференцсвязи.

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«Реализация программы комплексного развития сельских территорий стала главным вопросом [...] заседания областного правительства. Программа включает четыре региональных проекта: развитие жилищного строительства, благоустройство и современный облик сельских территорий, а также развитие транспортной инфраструктуры», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 17 июня.

Он сообщил, что с начала 2025 года жилищные свидетельства вручены 15 семьям, проживающим на территории девяти муниципалитетов.

«Строим 11 жилых домов в Беково для сотрудников «Васильевской птицефабрики», а также инфраструктуру — внутриквартальную дорогу, водопровод, электрические и газовые сети. Общая стоимость проекта — 90 млн. рублей», — уточнил глава региона.

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Олег Мельниченко добавил, что 8,5 млн. рублей выделено на участие в долевом строительстве двух квартир в селе Кривошеевка, почти 292 млн. рублей — на реконструкцию очистных сооружений в Нижнем Ломове, около 44 млн. — на реализацию 20 проектов по благоустройству.

«По результатам экономии, сложившейся при проведении конкурсных процедур, стало возможным отобрать к реализации еще два проекта», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в рамках программы комплексного развития сельских территорий в текущем году планировалось привести в порядок семь дорог, две уже сданы в эксплуатацию.

«Также на сэкономленные при проведении торгов средства дополнительно отремонтируем еще четыре дороги — в Городищенском, Бессоновском, Бековском и Кузнецком районах», — сообщил глава региона.