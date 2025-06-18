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На заседании правительства Пензенской области обсудили реализацию программы комплексного развития сельских территорий

09:15 | 18.06.2025 | Общество

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Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Реализация программы комплексного развития сельских территорий стала главной темой заседания правительства Пензенской области, которое губернатор Олег Мельниченко провел в режиме видеоконференцсвязи.

На заседании правительства Пензенской области обсудили реализацию программы комплексного развития сельских территорий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Реализация программы комплексного развития сельских территорий стала главным вопросом [...] заседания областного правительства. Программа включает четыре региональных проекта: развитие жилищного строительства, благоустройство и современный облик сельских территорий, а также развитие транспортной инфраструктуры», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 17 июня.

Он сообщил, что с начала 2025 года жилищные свидетельства вручены 15 семьям, проживающим на территории девяти муниципалитетов.

«Строим 11 жилых домов в Беково для сотрудников «Васильевской птицефабрики», а также инфраструктуру — внутриквартальную дорогу, водопровод, электрические и газовые сети. Общая стоимость проекта — 90 млн. рублей», — уточнил глава региона.

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Олег Мельниченко добавил, что 8,5 млн. рублей выделено на участие в долевом строительстве двух квартир в селе Кривошеевка, почти 292 млн. рублей — на реконструкцию очистных сооружений в Нижнем Ломове, около 44 млн. — на реализацию 20 проектов по благоустройству.

«По результатам экономии, сложившейся при проведении конкурсных процедур, стало возможным отобрать к реализации еще два проекта», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в рамках программы комплексного развития сельских территорий в текущем году планировалось привести в порядок семь дорог, две уже сданы в эксплуатацию.

«Также на сэкономленные при проведении торгов средства дополнительно отремонтируем еще четыре дороги — в Городищенском, Бессоновском, Бековском и Кузнецком районах», — сообщил глава региона.


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