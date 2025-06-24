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В Пензенской области в I квартале 2025 года утверждены границы территорий 15 объектов культурного наследия

09:34 | 24.06.2025 | Общество

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Пенза, 24 июня 2025. PenzaNews. Границы территорий 15 объектов культурного наследия, расположенных в Пензенской области, утверждены в I квартале 2025 года.

В Пензенской области в I квартале 2025 года утверждены границы территорий 15 объектов культурного наследия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2021 году утверждены границы территорий на 21 объект культурного наследия, в 2022 году — на 82, в 2023 году — на 19, в 2024 году — на 51, в I квартале 2025 года — на 15 объектов. В настоящее время со специализированной организацией заключен государственный контракт на разработку 27 проектов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем отмечается, что на особом контроле находится внесение в ЕГРН сведений о границах территорий объектов культурного наследия федерального значения, в Пензенской области находится 54 таких объекта, в отношении 23 из них утверждены границы, в отношении 19 сведения внесены в ЕГРН.

«В перечень федеральных памятников входят также объекты археологического наследия — 20 единиц. Определение их границ ведется путем археологических полевых работ. На сегодняшний момент заключен госконтракт на проведение археологического обследования Кармалейского городища в Вадинском районе, Наровчатского и Скановского — в Наровчатском районе, Армиевского — в Шемышейском районе. После формирования отчетной документации в сентябре 2025 года министерством по охране памятников истории и культуры Пензенской области будут утверждены границы данных памятников археологии и режимы использования земель. Кадастровые сведения также будут направлены в Роскадастр для внесения сведений в национальную систему пространственных данных», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что работу по определению и утверждению границ всех федеральных памятников археологии в рамках мероприятий государственной программы планируется завершить в I полугодии 2027 года.


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