В Белинском районе по требованию прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка Общество

Пенза, 29 июня 2025. PenzaNews. Несанкционированная свалка вблизи села Ширяево Белинского района Пензенской области ликвидирована по требованию прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Прокуратура Белинского района по обращению местной жительницы о несанкционированной свалке вблизи села Ширяево провела проверку. Установлено, что на земельном участке примерно в 950 метрах на юго-восток от села Ширяево на площади около 60 кв. метров были размещены строительные и бытовые отходы, однако орган местного самоуправления не принимал мер к устранению несанкционированной свалки», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что в связи с этим прокуратура внесла главе администрации Студенского сельсовета представление.

«По результатам вмешательства надзорного ведомства орган местного самоуправления принял меры к ликвидации свалки и уборке территории, крупные бытовые отходы с использованием специализированной техники вывезены», — сказано в тексте.