Олег Мельниченко посетил Белинский район с рабочим визитом Общество

Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после визита в Сердобск и Тамалу посетил Белинский район.

Фото: Pnzreg.ru

«Накануне еще одним пунктом поездки по области стал Белинский район. В районной больнице завершается капитальный ремонт лечебного корпуса. Идет с опережением графика — запланировано сдать объект на месяц раньше, уже в ноябре этого года. Осмотрел 4 и 5 этажи после проведенных работ, уровень комфорта очевидно улучшен. Поговорил с гражданами — важно, что на время ремонта они не остались без медицинской помощи», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром во вторник, 8 июля.

Он добавил, что оценил ремонт дороги на улице Красноармейской в Белинском, где по проекту «Формирование комфортной городской среды» построены тротуары.

«Не хватает освещения. Сделал замечание ответственным лицам — нужно было организовывать работы параллельно. Не раз говорил, что к решению задач надо подходить комплексно», — отметил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, также он посетил государственный музей-усадьбу В.Г. Белинского.

«В 2023 году объект культурного наследия «Бывший дом купца Антюшина» кардинально преобразили, создав современное музейное пространство. На очереди ремонт уездного училища, который также проведем на средства регионального бюджета. Работы запланированы на 2025-2026 годы. Это будет новая точка притяжения для туристов с интересной историей. Напомню, что здесь несколько дней жил император Николай I, своим присутствием сделав на это время Чембар столицей Российской империи», — написал глава региона.