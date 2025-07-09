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Олег Мельниченко посетил Лунинский район

09:36 | 09.07.2025 | Общество

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Пенза, 9 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Лунинский район.

Олег Мельниченко посетил Лунинский район

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В селе Синорово капитально ремонтируют стелу, посвященную участникам Великой Отечественной войны. Потомки победителей помнят о своих дедах и прадедах — на обновленном монументе дополнят список фамилий. На реконструкцию памятника выделено более 1 млн. рублей, завершить работы планируется с опережением графика. Еще один мемориал ремонтируем в Лунино», — написал он вечером в минувший вторник, 8 июля.

Олег Мельниченко добавил, что почти на 2 года раньше сдан мост через реку Шукшу.

«Теперь он соответствует всем современным нормам безопасности. Восстановления одной из ключевых транспортных артерий Лунинского района очень ждали его жители», — отметил губернатор.

По его словам, в Лунино отремонтировано более 1 км дорог на улицах Ломоносова, Степана Разина, Карла Маркса, Оборонной и Садовой.

«В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновляем водопроводные сети. Будет переложено 2,5 км магистрального водопровода, установят четыре новые накопительные емкости, насосную станцию, а также станцию водоподготовки и очистки воды. Благодаря модернизации качественную питьевую воду начнут получать порядка 3 тыс. человек. В Лунино есть проблема с большим содержанием железа в воде, современная аппаратура для очистки поможет решить этот вопрос», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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