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На территории Пензенской области установлен особый противопожарный режим

09:20 | 10.07.2025 | Общество

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Пенза, 10 июля 2025. PenzaNews. Особый противопожарный режим установлен на территории Пензенской области с четверга, 10 июля. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

На территории Пензенской области установлен особый противопожарный режим. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить на территории Пензенской области с 10 июля 2025 года и до особого распоряжения особый противопожарный режим», — говорится в документе.

В нем указано, что в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

«Запретить на территории Пензенской области разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных местах», — сказано в постановлении.

«Ограничить посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, а также граждан, находящихся на отдыхе в учреждениях санаторно-курортного типа и в организациях отдыха детей и их оздоровления», — добавляется в документе.


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