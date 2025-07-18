Глава Росавтодора поддержал намерение пензенских властей досрочно завершить реконструкцию дороги в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка Общество

Пенза, 18 июля 2025. PenzaNews. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков поддержал намерение властей Пензенской области досрочно завершить реконструкцию дороги в районе улиц Ерик, Транспортной, Горбатова переулка в Пензе с переустройством путепровода через железную дорогу.

Фото: Pnzreg.ru

Он посетил объект в ходе рабочего визита в регион в минувший четверг, 17 июля.

«Глава Федерального дорожного агентства Роман Витальевич Новиков поддержал наше намерение досрочно завершить реконструкцию автодороги с переустройством путепровода через железнодорожные пути в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время осуществляется первый этап работ.

Фото: Pnzreg.ru

«Сложный проект стоимостью свыше 2 млрд. рублей бюджетных средств реализуем в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сделаем для машин четыре полосы движения, чтобы создать единый участок с недавно реконструированным Бакунинским мостом, тогда его возможности раскроются в полную силу, мы обеспечим полноценную связь микрорайона ГПЗ-24 с центром города», — отметил глава региона.

Он уточнил, что весь объем работ рассчитан на 2024-2027 годы.

«Строители готовы трудиться быстрее, поэтому сейчас решаем вопрос с переходом на опережающее финансирование, это позволит завершить проект в более сжатые сроки. Одобрение со стороны Романа Витальевича еще раз подчеркивает, что мы на правильном пути», — добавил Олег Мельниченко.