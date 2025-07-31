16:54:44 Четверг, 31 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» — губернатор

10:41 | 31.07.2025 | Общество

Печать

Пенза, 31 июля 2025. PenzaNews. Режим «Беспилотная опасность» отменен в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность» в 00.51 четверга, 31 июля.

В 7.40 он сообщил об атаке вражеских беспилотников на одно из промышленных предприятий. По словам главы региона, жертв и разрушений нет.

В 8.24 Олег Мельниченко сообщил, что на территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность», в 9.59 — о том, что данный режим отменен. Во время его действия в областном центре была приостановлена работа общественного транспорта. По информации регионального Минстроя, в настоящее время она восстановлена, общественный транспорт следует в объезд перекрытых участков дорог. Также восстановлена работа пензенского автовокзала.


Читайте также
Участники пресс-тура узнали, как «Ростелеком» развивает комплексную цифровую экосистему в ЖК «Лугометрия» в Пензе Бывший врач городищенской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в получении взяток
Отремонтирована автодорога «Обход Земетчино» В Кузнецке легковушка съехала в кювет, пострадали два человека
В Городищенском районе полицейские вычислили женщину, похитившую деньги с оставленной в банкомате карты подростка Первый этап благоустройства сквера «Семейный» в Пензе стартует 25 июля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама