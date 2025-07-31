В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» — губернатор Общество

Пенза, 31 июля 2025. PenzaNews. Режим «Беспилотная опасность» отменен в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«На территории Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность» в 00.51 четверга, 31 июля.

В 7.40 он сообщил об атаке вражеских беспилотников на одно из промышленных предприятий. По словам главы региона, жертв и разрушений нет.

В 8.24 Олег Мельниченко сообщил, что на территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность», в 9.59 — о том, что данный режим отменен. Во время его действия в областном центре была приостановлена работа общественного транспорта. По информации регионального Минстроя, в настоящее время она восстановлена, общественный транспорт следует в объезд перекрытых участков дорог. Также восстановлена работа пензенского автовокзала.