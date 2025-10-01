11:56:39 Среда, 1 октября
Обновленная Аллея памяти открыта у филиала фонда «Защитники Отечества» в Пензе

10:02 | 01.10.2025 | Общество

Пенза, 1 октября 2025. PenzaNews. Обновленная Аллея памяти открыта около здания филиала фонда «Защитники Отечества» на улице Попова в Пензе.

Обновленная Аллея памяти открыта у филиала фонда «Защитники Отечества» в Пензе

Фото: T.me/denisov_ov

Торжественное мероприятие, организованное по этому случаю, состоялось в День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Как сообщил глава города Олег Денисов, Аллея памяти посвящена пензенцам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии и в зоне СВО.

«Объект создан в мае этого года в рамках проекта «Гордость земли пензенской». В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией новые портреты героев заняли свои почетные места. Память о достойных сынах Отечества, их стойкости и самоотверженности навсегда останется в наших сердцах!» — написал он в своем Telegram-канале в минувший вторник, 30 сентября.


