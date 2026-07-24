В Пензенской области разрешили продажу топлива на АЗС в канистры Общество

Пенза, 24 июля 2026. PenzaNews. Введенное ранее на территории Пензенской области ограничение на продажу топлива в потребительскую тару снято, отпуск горючего на АЗС разрешен с 24 июля в объеме не более 20 литров в канистру. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко по итогам заседания оперативного штаба в Пензенской области.

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«Совместно с комиссией правительства РФ удалось добиться определенной стабилизации. Благодаря работе с крупнейшими поставщиками бензина увеличены объемы поставок. Удалось сократить очереди на АЗС, порядка 60% заправок Пензенской области обеспечены основными видами бензина и дизельным топливом. Запасы горючего в регионе на сегодняшний момент достаточны, ежедневный мониторинг продолжается. Совместно с УФАС внимательно следим за ценами. В силу этого постепенно будем снимать ряд введенных в Пензенской области ограничений. Первым отменяем запрет на отпуск бензина и дизельного топлива в потребительскую тару», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 24 июля.

По его словам, поступало много обращений от граждан, у которых есть такая потребность для хозяйственных нужд, для заправки мотоблоков, триммеров и газонокосилок.

«Оперативным штабом принято решение, что с сегодняшнего дня горючее будет отпускаться в объеме не более 20 литров в канистру», — проинформировал глава региона.

Олег Мельниченко поручил довести эту информацию до автозаправочных станций.

«Далее будем исходить из следующих шагов по нормализации логистики поставок топлива», — добавил губернатор Пензенской области.