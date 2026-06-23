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В Пензенской области введены ограничения на продажу бензина и дизтоплива

12:12 | 23.06.2026 | Общество

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Пенза, 23 июня 2026. PenzaNews. Ограничения на продажу автомобильного бензина и дизельного топлива введены в Пензенской области. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области введены ограничения на продажу бензина и дизтоплива. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ограничить на территории Пензенской области с 23 июня 2026 года и до особого распоряжения продажу юридическим и физическим лицам: автомобильного бензина — в объеме не более 100 (ста) литров на одно транспортное средство; дизельного топлива — в объеме не более 200 (двухсот) литров на одно транспортное средство; автомобильного бензина и дизельного топлива — в потребительскую тару», — сказано в документе, датированном 22 июня.

Контроль за исполнением данного указа глава региона оставил за собой.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что запасов топлива в регионе достаточно, перебои возникли у отдельных АЗС, которые временно столкнулись с логистическими проблемами в доставке до них нефтепродуктов.

По словам главы региона, «эта проблема уже решается».

Олег Мельниченко сообщил, что поставил задачу региональному Минпрому совместно с главами муниципалитетов контролировать наличие топлива на АЗС дважды в сутки.

Он добавил, что прокуратура Пензенской области и региональное управление ФАС России проведут дополнительные проверки цен на топливо.


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