В Пензенской области в 2026 году количество 100-балльных работ на ЕГЭ выросло до 72 — губернатор Общество

Пенза, 24 июля 2026. PenzaNews. Количество 100-балльных работ на ЕГЭ выросло в Пензенской области в 2026 году до 72, что в два раза больше, чем в 2025-м. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко по итогам заседания регионального правительства, на котором обсуждались результаты государственной итоговой аттестации.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Экзамены в регионе сдавали порядка 18,5 тыс. ребят. 100-балльных работ по ЕГЭ — 72, что в два раза больше, чем в прошлом году. При этом впервые восемь выпускников набрали максимальный балл сразу по двум учебным предметам и впервые 17 выпускников получили 100 баллов по физике», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 24 июля.

Олег Мельниченко добавил, что доля выпускников, выбравших профильную математику и естественно-научные предметы, превысила установленный показатель и составила 38,8%, а средний результат по профильной математике и физике вырос на 3 балла.

«Очевидно, что интерес к техническому образованию растет. Это как раз то, что нужно региону. Поблагодарил работников образования Пензенской области за достаточно качественную работу», — отметил губернатор.

Вместе с тем, по словам главы региона, некоторым муниципальным образованиям «надо подтянуться».

«В отстающих — Малосердобинский район», — констатировал он.

«Поручил главам муниципальных образований, по которым есть вопросы, оперативно провести аналитическую работу и подумать, как исправлять ситуацию. Нужно готовиться к новому учебному году и дать нашим детям качественные знания, которые будут подтверждены на следующих итоговых испытаниях», — написал Олег Мельниченко.