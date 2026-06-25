В Пензенской области 17 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по физике, двое — по обществознанию Образование

Пенза, 25 июня 2026. PenzaNews. Семнадцать выпускников в Пензенской области получили 100 баллов по итогам ЕГЭ по физике, двое — по обществознанию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

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«ЕГЭ по физике в основной день сдавали 1 тыс. 83 участника, что выше показателя прошлого года на 230 человек. Меры по развитию математического и естественно-научного образования дают положительный результат. Удалось переломить тенденцию к снижению числа выпускников, выбирающих ЕГЭ по физике. Средний балл ЕГЭ по физике составил 63,7, что выше показателя последних лет. 14% выпускников показали высокобалльный результат. Впервые максимальные 100 баллов по физике получили 17 выпускников, трое из них стали двухсотбалльниками», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ЕГЭ по обществознанию в основной срок приняли участие 1 тыс. 945 человек.

«12,3% выпускников показали высокобалльный результат. Два выпускника школ городов Никольска и Заречного набрали 100 баллов по этому учебному предмету. Средний балл остался на уровне прошлого года», — отмечается в сообщении.