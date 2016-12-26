В Пензе игроки «Дизеля» выбрали лучшую «хоккейную елку» Спорт

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Жюри, в состав которого вошли игроки пензенского клуба «Дизель» Андрей Кузьмин, Давид Думбадзе, Евгений Филин, Дмитрий и Александр Тарасовы, подвело итоги конкурса на лучшую «хоккейную елку».

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В группе «Дизеля» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что юный болельщик хоккейного клуба Артем Алимов признан победителем, а Илья Самсонов и Валерия Севостьянова заняли второе и третье места соответственно.

Призом победителю станет бутылка шампанского и 1 кг мандаринов. Эти подарки Артему Алимову вручат, если он придет на награждение вместе с родителями.

За второе место Илья Самсонов получит мужской набор косметики. Валерии Севостьяновой в подарок вручат ананас.

Остальным участникам конкурса, которых было более 15, достанутся утешительные призы.

«Завтра, 27 декабря, в 19.00 мы ждем всех участников конкурса на «Дизель-Арене» у входа имени Моисеева. Будут присутствовать и игроки ХК «Дизель. […] А в конце нашей с вами встречи мы все дружно зажжем бенгальские огни и загадаем желание», — говорится в тексте сообщения.

Для участия в конкурсе требовалось прислать фотографию рядом с елкой, которая наряжена в хоккейной тематике.