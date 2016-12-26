21:57:45 Понедельник, 26 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

В Пензе игроки «Дизеля» выбрали лучшую «хоккейную елку»

14:28 | 26.12.2016 | Спорт

Печать

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Жюри, в состав которого вошли игроки пензенского клуба «Дизель» Андрей Кузьмин, Давид Думбадзе, Евгений Филин, Дмитрий и Александр Тарасовы, подвело итоги конкурса на лучшую «хоккейную елку».

В Пензе игроки «Дизеля» выбрали лучшую «хоккейную елку». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В группе «Дизеля» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что юный болельщик хоккейного клуба Артем Алимов признан победителем, а Илья Самсонов и Валерия Севостьянова заняли второе и третье места соответственно.

Призом победителю станет бутылка шампанского и 1 кг мандаринов. Эти подарки Артему Алимову вручат, если он придет на награждение вместе с родителями.

За второе место Илья Самсонов получит мужской набор косметики. Валерии Севостьяновой в подарок вручат ананас.

Остальным участникам конкурса, которых было более 15, достанутся утешительные призы.

«Завтра, 27 декабря, в 19.00 мы ждем всех участников конкурса на «Дизель-Арене» у входа имени Моисеева. Будут присутствовать и игроки ХК «Дизель. […] А в конце нашей с вами встречи мы все дружно зажжем бенгальские огни и загадаем желание», — говорится в тексте сообщения.

Для участия в конкурсе требовалось прислать фотографию рядом с елкой, которая наряжена в хоккейной тематике.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области минимум 60 тыс. человек примут участие в новогодних гуляниях В Пензе пристрой к аэровокзалу намечено ввести в эксплуатацию к ЧМ-2018
Пензенский губернатор рассказал, что делать с износом коммунальных сетей В Пензе около 80 человек стали донорами в преддверии Нового года
На содержание ледового дворца в Нижнем Ломове потребуется около 35 млн. рублей в год Иван Белозерцев сожалеет, что набережная в Пензе ограничена жилой застройкой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама