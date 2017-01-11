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В Пензенской области будет создана шахматная лига

12:10 | 11.01.2017 | Спорт

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Шахматная лига «Белая ладья» будет создана в Пензенской области с целью объединения учащихся, педагогов и родителей, стремящихся совершенствовать свое мастерство.

В Пензенской области будет создана шахматная лига

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного правительства, положение о лиге разработано Институтом регионального развития и направлено в муниципальные органы образования.

Для подготовки тренеров будут проведены курсы повышения квалификации.

Программа обучения шахматной игре рассчитана на три года. Теоретическая часть занятий предусматривает лекции, диспуты, беседы, анализ сыгранных школьниками партий и встреч известных шахматистов, а также доклады по истории шахмат.

Практические занятия будут включать в себя сеансы одновременной игры с педагогом, конкурсы по решению шахматных задач, турниры и игры различного типа на заданную тематику.

В Пензенской области работает около 300 шахматных секций и объединений, в которых занимаются более 5 тыс. учащихся. Занятия с детьми проводят тренеры-преподаватели и волонтеры, в том числе родители, бабушки и дедушки.

Логические шахматные задачи являются частью интегрированных уроков математики, информатики и физики. Шахматы также включены в программу факультативов, элективных курсов и занятий групп продленного дня. Среди учащихся регулярно проводятся соревнования «Волшебное королевство» и «Белая ладья».
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