Пенза примет чемпионат ПФО по спортивной гимнастике Спорт

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 1 по 3 февраля.

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В нем примут участие девушки и юноши старше 2001 и 1999 годов рождения соответственно, выступающие по программе мастеров спорта.

Ожидается, что за победу будут бороться гимнасты из Пензенской, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, а также Мордовии, Башкирии, Татарстана, Удмуртии и Чувашии.

Честь Пензенской области будут отстаивать Андрей Сорокин, Артем Арнаут, Сергей Степанов, Алексей Канесев, Ильдар Юскаев и Наталья Капитонова.

Состязания пройдут в командном и личном первенствах, а также в финалах личного первенства в отдельных видах многоборья.

По итогам турнира будет сформирована сборная команда ПФО для участия в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет в Казани с 1 по 5 марта, сообщается на сайте дворца спорта «Буртасы».