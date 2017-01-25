19:13:44 Среда, 25 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

«Лыжня России» пройдет на пензенской «Снежинке» 11 февраля

15:07 | 25.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет на стадионе «Снежинка» в лесном массиве микрорайона Арбеково города Пензы в субботу, 11 февраля.

«Лыжня России» пройдет на пензенской «Снежинке» 11 февраля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, планируется, что в спортивной акции примут участие более 2 тыс. человек.

Для участников предусмотрены две дистанции: юношам и девушкам 1999 года рождения и младше, а также государственным и муниципальным служащим предстоит пройти на лыжах 5 км, а всем остальным — 10 км.

Для них организуют полевую кухню, горячий чай и музыкальное сопровождение.

С 9.00 до 11.00 будет проходить регистрация участников, затем — построение. Церемония открытия соревнований намечена на 11.45.

Первый забег гонки на 5 км, в котором примут участие подготовленные спортсмены разного возраста, начнется в 12.00, спустя 20 минут состоится массовый старт на 10 км, а в 12.30 — на 5 км.

В 13.30 наградят победителей и призеров соревнований.

Кроме того, в связи с проведением лыжной гонки 11 февраля с 8.00 до 15.00 будет временно ограничена стоянка транспортных средств по улице Виражной на участке от дома №42 до поворота на автостоянку стадиона «Снежинка» по четным и нечетным сторонам.

В Пензе всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится с 2006 года. Местами проведения акции в течение ряда лет были Олимпийская аллея, лесной массив Западной поляны и микрорайона Арбеково.
Актуальное
Читайте также
В Ленинском районе Пензы нарушители правил благоустройства оштрафованы на 25 тыс. рублей В Камешкирском районе молодой мужчина задержан по подозрению в убийстве отца
В Пензе вступил в силу приговор мошеннику, обманувшему заказчика мебели В пензенской школе имени Ключевского отметят годовщину со дня рождения историка
В Пензенской области пресекли работу незаконного передатчика звукового радиовещания Полиция установила причастность подростка к грабежу в Кузнецке
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама