«Лыжня России» пройдет на пензенской «Снежинке» 11 февраля Спорт

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет на стадионе «Снежинка» в лесном массиве микрорайона Арбеково города Пензы в субботу, 11 февраля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, планируется, что в спортивной акции примут участие более 2 тыс. человек.

Для участников предусмотрены две дистанции: юношам и девушкам 1999 года рождения и младше, а также государственным и муниципальным служащим предстоит пройти на лыжах 5 км, а всем остальным — 10 км.

Для них организуют полевую кухню, горячий чай и музыкальное сопровождение.

С 9.00 до 11.00 будет проходить регистрация участников, затем — построение. Церемония открытия соревнований намечена на 11.45.

Первый забег гонки на 5 км, в котором примут участие подготовленные спортсмены разного возраста, начнется в 12.00, спустя 20 минут состоится массовый старт на 10 км, а в 12.30 — на 5 км.

В 13.30 наградят победителей и призеров соревнований.

Кроме того, в связи с проведением лыжной гонки 11 февраля с 8.00 до 15.00 будет временно ограничена стоянка транспортных средств по улице Виражной на участке от дома №42 до поворота на автостоянку стадиона «Снежинка» по четным и нечетным сторонам.

В Пензе всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится с 2006 года. Местами проведения акции в течение ряда лет были Олимпийская аллея, лесной массив Западной поляны и микрорайона Арбеково.