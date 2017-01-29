Пензенская «Лагуна-УОР» заработала 4 очка после игр с питерской «Авророй» Спорт

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» заработала 4 очка по итогам матчей VIII тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд конференции «Запад», которые клуб провел в Санкт-Петербурге против лидера соревнований — местной «Авроры».

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Первая встреча, состоявшаяся в пятницу, 27 января, завершилась со счетом 1:1. В составе «Авроры» отличилась Мария Филисова, у «Лагуны-УОР» забила Ирина Родькина.

На следующий день пензенская команда смогла сильно удивить болельщиков, одержав победу со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Оксана Пегова и Лиана Юхаева.

«Аврора» не знала горечи поражений на своей арене с января 2015 года. Тогда на последней минуте победу вырвали футболистки «Снежаны-Котельники». Пензенская «Лагуна-УОР» и вовсе не побеждала в Санкт-Петербурге с апреля 2013 года. Теперь же обе серии прерваны, что означает лишь одно — в конференции «Запад» еще далеко не все предрешено. Каждый матч и каждая команда здесь может удивить. У «Авроры» есть соперники. Доказано «Лагуной-УОР», — прокомментировали исход игр на выезде в пресс-службе пензенской команды.

Таким образом, после 14 проведенных игр «Лагуна-УОР» набрала 23 очка. Команда располагается на второй строчке турнирной таблице. Первой по-прежнему идет «Аврора».

Следующие матчи пензенские футболистки проведут дома 3 и 4 февраля. Их соперником станет «Торпедо-МАМИ».