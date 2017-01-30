В Пензе пройдут чемпионат и первенство области по плаванию Спорт

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Чемпионат и первенство Пензенской области по плаванию пройдут на базе дворца водного спорта «Сура» с 1 по 3 февраля.

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В соревнованиях примут участие воспитанники центра спортивной подготовки региона, областного училища олимпийского резерва, СДЮСШОР водных видов спорта, «Горизонт», «Союз» города Заречного, а также представители районов.

На старт чемпионата выйдут юноши старше 2002 года рождения и девушки старше 2004 года рождения. На первенстве за медали поборются юниоры 1999–2000 годов рождения и юниорки 2000–2002 годов рождения.

Спортсмены разыграют медали в 17 индивидуальных видах программы.

Церемония открытия соревнований намечена на 12.50 среды, 1 февраля.

Соревнования являются отборочными в сборную команду Пензенской области для участия в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по плаванию, которые пройдут в Саранске с 1 по 4 марта, сообщается на сайте дворца водного спорта «Сура».