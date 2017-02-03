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Игрок «Дизеля» сделал две голевые передачи в матче с Японией на Всемирной универсиаде

15:47 | 03.02.2017 | Спорт

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Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Хоккеист пензенского «Дизеля» Александр Тарасов, выступающий на Всемирной зимней универсиаде в составе сборной России, сделал две голевые передачи в третьем матче с Японией, завершившемся с разгромным счетом 14:0.

Игрок «Дизеля» сделал две голевые передачи в матче с Японией на Всемирной универсиаде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее во встречах со сборными Южной Кореи и Латвии ему удалось забить по одной шайбе.

В игре с Японией отличились Дмитрий Кириллов, Вадим Шутов, Андрей Ерофеев и Никита Сироткин. Дважды по воротам соперника попали Иван Иванов, Михаил Орлов, Роман Таталин. Андрей Алексеев забил три гола.

Таким образом, студенческая сборная России одержала третью победу и расположилась на первом месте в группе. Соперник команды определится по завершению всех матчей группового этапа, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
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