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Пензенский «Дизелист» одержал победу над «Липецком»

08:44 | 07.02.2017 | Спорт

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» обыграл команду «Липецк» в выездном матче чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, состоявшемся в минувший понедельник, 6 февраля.

Пензенский «Дизелист» одержал победу над «Липецком». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет был открыт в середине первого периода — отличился Никита Демин из пензенской команды. Вторую шайбу за «Дизель» забросил Алексей Соловьев.

Во втором игровом отрезке три гола подряд забили игроки «Липецка» — Александр Арзамасцев, Николай Богданчиков и Евгений Власов, после чего Кирилл Кокшин из пензенской команды сравнял счет. В конце периода Вадим Тимаков вывел «Липецк» вперед.

В финальные 20 минут игроки «Дизелиста» довели количество заброшенных шайб в ворота соперника до восьми — точными ударами отметились Максим Чумаков, Александр Дудин, Максим Чигирев и дважды Кирилл Кокшин. После этого хоккеистам «Липецка» удалось сократить разницу в счете за счет двух голов, выполненных Петром Лагутиным и Кириллом Корыстиным.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Дизелиста» со счетом 6:8.

Вторая встреча пензенской команды с «Липецком» состоится во вторник, 7 февраля.
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