Игрок пензенского «Дизеля» в составе сборной России стал чемпионом Универсиады Спорт

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Студенческая мужская сборная России по хоккею, в состав которой входил игрок пензенского «Дизеля» Александр Тарасов, стала чемпионом 28-й Всемирной зимней универсиады, которая проходит в Казахстане.

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В среду, 8 февраля, за «золото» в хоккейном турнире боролись сборные России и Казахстана.

В первом периоде команды строго действовали в обороне и практически не позволяли создавать угроз у собственных ворот. В конце первого отрезка Казахстан получил возможность забить, практически 2 минуты играя в формате пять на три, но действия российской обороны и вратаря не позволили открыть счет в матче.

Забросить шайбу в ворота Казахстана лишь в начале третьего периода удалось Даниилу Ильину. Этот гол остался единственным в матче, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.