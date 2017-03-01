Мэр Пензы поручил отремонтировать здание, примыкающее к трибунам стадиона «Зенит» Спорт

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил отремонтировать здание, примыкающее к трибунам спорткомплекса «Зенит», но не вошедшее в программу реконструкции тренировочной площадки, которая ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо подготовить проектно-сметную документацию и изыскать источники финансирования на ремонт и этого здания. Спортивная тренировочная база должна быть обновлена комплексно», — поставил мэр задачу перед представителями управления капитального строительства города в ходе выезда на место в среду, 1 марта.

Оценив ход работ, Виктор Кувайцев пришел к выводу, что они ведутся в соответствии с графиком.

По словам директора футбольного клуба «Зенит» Виктора Смагина, реконструкция не мешает юным спортсменам тренироваться и готовиться к очередному турниру.

Как сообщает пресс-служба мэрии, к настоящему времени в числе прочего на объекте завершено устройство сетей наружного электроснабжения и дождевой канализации, газопровода низкого давления, произведен монтаж трансформаторной подстанции.

В рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года спорткомплекс «Зенит» в Пензе будет использоваться как тренировочная площадка одной из команд.

Его территория на этот период функционально будет разделена на тренировочную площадку команд FIFA и оставшуюся часть. Линия разделения ориентировочно пройдет по тыльной стороне проектируемых трибун на 612 мест.

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В период подготовки к играм чемпионата остальной спорткомплекс будет функционировать в пределах обеспечения деятельности тренировочной площадки. Игры, тренировки, занятия не будут проводиться.

После этого данная площадка будет задействована для проведения соревнований Российского футбольного союза (РФС) разных категорий, областных, городских состязаний, тренировочных целей, а также для оказания спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных услуг.

Предполагаемыми пользователями объекта после чемпионата мира по футболу 2018 года будут спортивный клуб «Зенит», школы и жители прилегающих районов.