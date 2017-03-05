Пензенский «Дизелист» обыграл «Белгород» в матче 1/8 финала чемпионата НМХЛ Спорт

Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» уверенно обыграл команду «Белгород» в первом матче 1/8 финала чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, состоявшемся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в минувшую субботу, 4 марта.

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Переломным стал второй период, когда в ворота гостей залетело две шайбы — отличились Василий Москалев и Максим Чумаков.

В третьем периоде преимущество пензенцев укрепил Виталий Люлько — итог встречи 3:0 в пользу «Дизелиста».

«В других матчах 1/8 финала «Батыр» в овертайме проиграл «Красноярским рысям» — 2:3, «Дмитров» в дополнительное время уступил «Россоши» — 2:3, «Локо-Юниор» победил «Северских волков» со счетом 3:1, а «СКА-Карелия» начала серию с уверенной победы над «Тверичами» — 5:2», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе клуба «Дизель».

Следующий матч пензенский «Дизелист» вновь проведет с «Белгородом» в воскресенье, 5 марта, в 17.00.