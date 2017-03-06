Пензенский «Дизелист» одержал вторую победу в 1/8 финала чемпионата НМХЛ Спорт Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» разгромил «Белгород» во втором домашнем матче 1/8 финала чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, состоявшемся в минувшее воскресенье, 5 марта. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Уже в первом периоде подопечные Алексея Ваулина получили двукратное преимущество — отличились Владислав Волков и Максим Забулика. Во втором игровом отрезке пензенцам удалось довести счет до разгромного — 5:0. Точны на реализации были Наиль Кантеев, Кирилл Кокшин и Василий Москалев. Читайте также

Пензенский «Дизелист» обыграл «Белгород» в матче 1/8 финала чемпионата НМХЛ Гости лишь однажды отправили шайбу в ворота голкипера «Дизелиста» Петра Кочеткова — забил Егор Марков. Впоследствии пензенские хоккеисты еще дважды огорчили вратаря гостей. После голов Максима Чумакова и Наиля Кантеева установился окончательный счет встречи — 7:1. «От выхода в четвертьфинал чемпионата НМХЛ пензенцев отделяет всего одна победа», — прокомментировали ИА «PenzaNews» итоги матча в пресс-службе клуба «Дизель». Следующая игра команд состоится в Белгороде в предстоящую среду, 8 марта. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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