14:10:38 Четверг, 16 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

Пензенские дзюдоисты примут участие в финале кубка ЦСКА в Москве

09:06 | 16.03.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области примет участие в финале кубка ЦСКА по дзюдо, который пройдет в Москве в предстоящую субботу, 18 марта.

Пензенские дзюдоисты примут участие в финале кубка ЦСКА в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Турнир посвящен памяти многократного чемпиона мира, Европы и России, заслуженного мастера спорта РФ, тренера Михаила Мухаметшина.

«Пензенская команда состоит из девяти человек, которым предстоит соревноваться по действующим правилам Международной федерации дзюдо в своей возрастной категории. Главный приз турнира — «Большой кубок ЦСКА» — будет вручен команде победительнице. Также наградами будут отмечены команды, занявшие с первого по шестое места», — сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Он отметил, что за победу будут бороться более 150 дзюдоистов 2003–2005 годов рождения из Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Чечни, Самары, Пензы и Ростова-на-Дону.

«Планируется, что в качестве почетных гостей турнир посетят чемпион Олимпиады 1976 года Владимир Невзоров, серебряный призер Игр 2012 года Александр Михайлин, пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов. На церемонии открытия будут присутствовать олимпийский чемпион, старший тренер команды ЦСКА по боксу Александр Лебзяк и чемпион Европы и СССР по дзюдо Андрей Цюпаченко», — добавил собеседник агентства.
Актуальное
Читайте также
Прием заявок на областной конкурс «Мир заповедной природы» продлится до 24 марта Мошенники выманили у пензенского пенсионера 73 тыс. рублей, пообещав компенсацию
В Пензе «Лагуна-УОР» поборется за выход в полуфинал ЧР В Пензе пройдет фестиваль «Добрый мир любимых книг»
В Пензе на Пасху на обед в церковь пригласят 500 человек из неблагополучных семей Инвестор из Самары планирует вложить средства в введение в севооборот земель под Мокшаном
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама