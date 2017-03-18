Григорий Кабельский проведет встречу с болельщиками «Дизеля» Спорт

Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский планирует провести встречу с болельщиками хоккейного клуба «Дизель».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства, она намечена на 18.30 среды, 22 марта.

При этом в ведомстве не уточнили, какие темы Григорий Кабельский планирует обсудить с болельщиками «Дизеля».

Встреча состоится в министерстве физической культуры и спорта по адресу: 2-й Виноградный проезд, 30.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пензенский «Дизель» занял по итогам регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги 2016–2017 годов 19 место и не прошел в плей-офф.

Всего за сезон команда провела 50 матчей, из которых 21 выиграла и в 29 уступила. Хоккеисты «Дизеля» забросили 119 шайб, пропустив в свои ворота 133.

В минувший четверг, 16 марта, стало известно о решении совета хоккейного клуба «Дизель» не продлевать контракты с тренерским штабом.