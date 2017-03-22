Распределены субсидии на создание условий для занятий спортом в пензенских селах Спорт

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление, которым утверждено распределение субсидий из регионального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом в 2017 году.

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Согласно тексту документа, всего на данные цели будет выделено 19 млн. 457 тыс. рублей.

В том числе из федерального бюджета будет направлено 17 млн. 397 тыс. рублей, из регионального — 2 млн. 150 тыс рублей.

Белинскому району из областного и федерального бюджета выделят 185,5 тыс. рублей и 1,5 млн. рублей соответственно, Бессоновскому — 139,8 тыс. и 1 млн. 130 тыс., Городищенскому — 106,3 тыс. и 860 тыс., Каменскому — 158,1 тыс. и 1 млн. 278 тыс., Колышлейскому — 90,2 тыс. и 729,3 тыс., Кузнецкому — 94,8 тыс. и 767,3 тыс., Малосердобинскому — 126,7 тыс. и 1 млн. 25 тыс., Мокшанскому и Наровчатскому — по 210,3 тыс. и 1 млн. 701 тыс., Нижнеломовскому — 199,8 тыс. и 1 млн. 617 тыс., Пензенскому — 316,2 тыс. и 2 млн. 557 тыс., Тамалинскому — 154,2 тыс. и 1 млн. 247 тыс., Шемшейскому — 158,1 тыс. и 1 млн. 278 рублей.