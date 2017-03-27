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Пензенский хоккеист в составе сборной готовится к чемпионату мира

13:40 | 27.03.2017 | Спорт

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Вратарь пензенского «Дизеля» Петр Кочетков в числе 33 хоккеистов вызван в расположение юниорской сборной России в подмосковный Новогорск, где команда готовится к чемпионату мира, который пройдет в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес с 13 по 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Пензенский хоккеист в составе сборной готовится к чемпионату мира. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как пояснил главный тренер сборной России U18 Сергей Голубович, среди участников сбора не только кандидаты, проявившие себя по ходу соревновательного цикла, но и спортсмены, пропустившие предыдущие тренировочные мероприятия команды.

«Список достаточно широкий. В резервный состав попали десять игроков, выступающих в Канаде и США. У тренерского штаба есть хорошая возможность определить уровень готовности хоккеистов и сформировать по итогам сбора оптимальный состав на турнир. Конкуренция за попадание высокая, и это хорошо», — отметил он.

Говоря об игроках из североамериканских лиг, наставник пояснил, что пока ясность есть по четверым из них — Андрею Свечникову, Ярославу Алексееву, Дмитрию Саморукову и Марку Рубинчику.

«По оставшимся ребятам пока понимания нет. В любом случае, доказывать свое право на место в составе этим хоккеистам нужно будет так же, как и всем остальным», — сказал Сергей Голубович.

Планируется, что до вылета в Словакию сборная проведет два выставочных матча, а еще два — в финальной части тренировочного лагеря в Братиславе, после чего тренерский штаб определится с окончательным составом на чемпионат мира.
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