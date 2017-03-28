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Пензенский «Дизель» провел первую тренировку под руководством Кирилла Двуреченского

12:25 | 28.03.2017 | Спорт

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Новый генеральный менеджер пензенского клуба «Дизель» Кирилл Двуреченский провел с командой первую ознакомительную тренировку.

Пензенский «Дизель» провел первую тренировку под руководством Кирилла Двуреченского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», специалист намерен сохранить практически всех воспитанников пензенского хоккея.

Ожидается, что первый сбор под руководством Кирилла Двуреченского продлится до 15 апреля.

Двуреченский Кирилл Петрович родился в Липецке 14 февраля 1969 года.

Окончил Липецкий педагогический институт.

Работал тренером и генеральным менеджером хоккейного клуба «Липецк», карагандинской «Сарыарки».

В сезоне 2016–2017 годов являлся консультантом нескольких клубов России и Казахстана.
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