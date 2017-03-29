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Изменение подхода к комплектованию «Дизеля» положительно скажется на команде — министр

11:29 | 29.03.2017 | Спорт

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Изменение подхода к комплектованию пензенского хоккейного клуба «Дизель», за которое раньше отвечал главный тренер, а теперь — генеральный менеджер, должно положительно сказаться на команде и результатах ее игры. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал глава Минспорта региона Григорий Кабельский.

Изменение подхода к комплектованию «Дизеля» положительно скажется на команде — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дело в том, что, как мы видим, два года тренеры, которые отвечали за это, очень неквалифицированно комплектовали команду, [...] были проблемы», — пояснил собеседник агентства.

По словам министра, современный хоккей предполагает, что за подбор кадров отвечает генеральный менеджер, у которого есть соответствующие контакты, в том числе с агентами.

«Мы в этот раз пошли по современному раскладу, и сейчас генеральный менеджер [Кирилл Двуреченский] комплектует команду», — сказал Григорий Кабельский, добавив, что после того, как будет назначен главный тренер, он также подключится к процессу.

Говоря о принципах, которыми руководствуется генменеджер, глава Минспорта Пензенской области отметил важность финансовой стороны вопроса.

«Тренер может пригласить всех, кого угодно. Это могут быть достаточно высокооплачиваемые игроки, но здесь должен кто-то «включать» голову», — подчеркнул Григорий Кабельский.

Он пояснил, что необходимо найти баланс, когда игрок будет одновременно перспективным и доступным для бюджета клуба.

Министр добавил также, что вопрос с наставником пензенской хоккейной команды пока не решен — на должность главного тренера по-прежнему рассматривается несколько кандидатур.

«Пока мы не принимаем решение. Есть время еще», — сказал Григорий Кабельский, уточнив, что у большинства тренеров контракты рассчитаны до 30 апреля, а потом планируется отпуск.
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