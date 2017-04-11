Окончательное решение о главном тренере пензенского «Дизеля» не принято — директор клуба Спорт

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Окончательное решение о том, кто станет главным тренером пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель» пока не принято. Об этом сообщил исполнительный директор «Дизеля» Вадим Богацков.

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«На сегодняшний момент Кирилл Двуреченский выполняет функции генерального менеджера и формирует команду, ведет тренировочный процесс. Что касается главного тренера, идут переговоры. Окончательное решение еще не принято», — сказал он в ходе открытой тренировки команды, состоявшейся во вторник, 11 апреля.

По словам Вадима Богацкова, с кандидатурой на пост главного тренера намечено определиться либо до 30 апреля, либо в мае.

Также он пояснил, что в настоящее время проходят просмотры игроков, которых предлагается включить в основной состав «Дизеля» в сезоне 2017–2018 годов.

«На просмотры приезжают в основном молодые спортсмены, которые находятся не под контрактом. Кого планируется в основную команду, […] сейчас находятся под контрактом», — сказал исполнительный директор клуба.

Он уточнил, что определено 12 человек, которых планируется пригласить в клуб — с ними ведется точечная работа.

Вадим Богацков отметил, что в основной состав «Дизеля» также намечено привлекать игроков из молодежной команды.

«Мы рассчитываем на молодого спортсмена-вратаря Петра Кочеткова, нашего пензенского воспитанника. Если молодой спортсмен проявит себя и будет соответствовать ВХЛ [Высшей хоккейной лиге], он будет играть в команде», — сказал исполнительный директор «Дизеля».

По его словам, переход из молодежного хоккея во взрослый всегда является непростой задачей.

«Не все спортсмены с ней справляются объективно», — констатировал Вадим Богацков.