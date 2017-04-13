Яна Смердова из Пензы допущена к участию в международных турнирах в нейтральном статусе Спорт

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Яна Смердова, которая занимается спортивной ходьбой, вошла в число семи российских легкоатлетов, получивших индивидуальные допуски от Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) к участию в международных стартах в нейтральном статусе.

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Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, также допуски получили чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина).

Кроме того, IAAF одобрила заявки прыгунов с шестом Ильи Мудрова и Ольги Муллиной, прыгуна в высоту Данилы Цыплакова и ходока Сергея Широбокова.