Денис Аблязин вызван в Следственный комитет Спорт

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Известный российский гимнаст, пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин получил повестку, в соответствии с которой ему надлежало явиться в следственный отдел по Железнодорожному району Пензы регионального следственного управления СКР утром во вторник, 18 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает газета «Пензенская правда», спортсмен опубликовал фотографию повестки в Instagram, чем сильно взволновал своих друзей и поклонников.

«[...] Для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ», — говорится в тексте.

На данный момент фотография повестки, а также комментарии к ней удалены из аккаунта призера Игр.

В пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области корреспонденту ИА «PenzaNews» сообщили, что пока не располагают информацией о том, на каком основании известный российский спортсмен был вызван к следователю, а также явился ли он к нему в указанное время.