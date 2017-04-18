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Денис Аблязин вызван в Следственный комитет

13:06 | 18.04.2017 | Спорт

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Известный российский гимнаст, пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин получил повестку, в соответствии с которой ему надлежало явиться в следственный отдел по Железнодорожному району Пензы регионального следственного управления СКР утром во вторник, 18 апреля.

Денис Аблязин вызван в Следственный комитет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает газета «Пензенская правда», спортсмен опубликовал фотографию повестки в Instagram, чем сильно взволновал своих друзей и поклонников.

«[...] Для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ», — говорится в тексте.

На данный момент фотография повестки, а также комментарии к ней удалены из аккаунта призера Игр.

В пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области корреспонденту ИА «PenzaNews» сообщили, что пока не располагают информацией о том, на каком основании известный российский спортсмен был вызван к следователю, а также явился ли он к нему в указанное время.
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