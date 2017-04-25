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Первенство пензенской федерации плавания пройдет 26–28 апреля

08:55 | 25.04.2017 | Спорт

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Первенство федерации плавания Пензенской области пройдет во дворце водного спорта «Сура» с 26 по 28 апреля.

Первенство пензенской федерации плавания пройдет 26–28 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участниками соревнований станут юноши 2003–2004 годов рождения и девушки 2005–2006 годов рождения.

Они будут показывать свое мастерство на дистанциях: 800 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием и 100 метров любым способом по выбору.

«Подобные соревнования проводятся традиционно в дни всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин», которые состоятся в Санкт-Петербурге 26–30 апреля, для тех спортсменов, которые не смогли отобраться в основную команду», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в администрации пензенской областной специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта.

Планируется, что в первенстве примут участие около 16 пловцов из четырех команд из Пензы и Заречного.
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