Андрей Сидоренко вновь станет наставником пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Андрей Сидоренко, занимавший должность главного тренера пензенского клуба «Дизель» из Высшей хоккейной лиги в сезонах 2009–2010 и 2013–2015 годов, вновь станет наставником команды.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Контракт с Андреем Сидоренко будет подписан в ближайшее время», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе клуба «Дизель» в понедельник, 8 мая.

В команде напомнили, что под его руководством пензенская команда в сезоне 2009–2010 годов выиграла «бронзу» чемпионата ВХЛ.

Сидоренко Андрей Михайлович родился в Чебаркуле 22 июля 1959 года.

Воспитанник челябинской хоккейной школы. Начал заниматься спортом в 8 лет, в 17 лет уже был защитником команды мастеров «Трактор», в 20 лет стал чемпионом мира в составе молодежной сборной СССР, а затем несколько лет играл за вторую национальную команду страны.

В 31 год перестал выступать из-за тяжелой травмы позвоночника.

С 1993 по 1996 годы работал главным тренером минского «Тивали» и сборной Белоруссии. Затем — после стажировки в Финляндии у Владимира Юрзинова — уехал в Польшу, где за короткое время превратил «Унию Освенцим» в один из лучших клубов страны. Считался авторитетным специалистом-легионером в польском спорте, получил предложение возглавить национальную команду страны, получил прозвище «Золотой диктатор».

В последующие годы работал главным тренером новокузнецкого «Металлурга», новополоцкого «Химика-СКА», польской «Унии», сборной Польши, хабаровского «Амура», минского «Динамо», ХК «Дмитров», пензенского «Дизеля» (с июня 2009 года по апрель 2010 года), челябинского «Трактора» и московского «Спартака».

В сентябре 2013 года вернулся в пензенский клуб «Дизель», выступающий в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Покинул команду в конце спортивного сезона 2014–2015 годов — на тот момент из клуба также ушли исполнительный директор Дмитрий Корягин, менеджер по спортивным операциям Евгений Обыдин и 24 игрока.

Осенью 2015 года стал наставником хоккейного клуба «Гомель».