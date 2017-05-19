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Пензенский квест-тур признан лучшим маршрутом на территории ПФО

10:25 | 19.05.2017 | Спорт

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Культурно-познавательный квест-тур этнографической направленности занял первое место в конкурсе «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории Приволжского федерального округа».

Пензенский квест-тур признан лучшим маршрутом на территории ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Итоги конкурса, проводившегося в рамках спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» в Саратовской области, подведены в минувший четверг, 18 мая.

Также Пензенская область заняла первое место в конкурсе презентаций туристских регионов ПФО с видеороликом о музее одной картины имени Г.В. Мясникова.

В первенстве округа по спортивному туризму среди юниоров, которое также проходит в рамках «Туриады», пензенские спортсмены не смогли завоевать медали. На пешеходных дистанциях IV класса лучшие результаты показали Евгений Гаранин и Валерия Шнайдер — 8 место из 70 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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